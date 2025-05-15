برشلونة يعلن غياب فيران توريس بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، غياب لاعبه فيران توريس عن الملاعب لفترة، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان رسمي صدر يوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني، أن توريس خضع للعملية الجراحية يوم 14 مايو الجاري في مستشفى برشلونة، وقد أجراها الطبيبان كوروليو وبوراس، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وأكد برشلونة أن توريس سيغيب عن آخر ثلاث مباريات للفريق هذا الموسم في الليغا، كما سيتخلف عن المشاركة مع منتخب إسبانيا في مواجهة فرنسا المرتقبة ضمن الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية، والمقررة الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يغيب توريس عن مباراة فريقه أمام إسبانيول، المقررة الخميس، والتي قد تشهد تتويج برشلونة رسميًا بلقب الدوري الإسباني في حال تحقيق الفوز.