نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق بطولة السهم الماسي للقوس والسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الجمعة بطولة "السهم الماسي" للقوس والسهم وتقام منافساتها على مدار يومين بملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي.

وتقام يوم الجمعة منافسات العمومي تحت 21 سنة على مسافة 70 متر، ومنافسات تحت 18 سنة على مسافة 60 متر، ومنافسات تحت 16 سنة على مسافة 50 متر، بالإضافة إلى منافسات القوس العمومي المركب على مسافة 50 متر.

وتقام يوم السبت منافسات تحت 14 سنة على مسافة 30 متر، وتحت 12 سنة على مسافة 18 متر، بجانب منافسات أصحاب الهمم على مسافتي 25 متر و18 متر، بالإضافة إلى منافسات تحت 10 سنوات على مسافة 10 متر، وتحت 8 سنوات على مسافة 7 متر.

ومن المقرر أن تشهد البطولة تواجد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين لتوزيع الجوائز على الفائزين.