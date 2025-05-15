نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد اتحاد الكرة يلبي دعوة رئيس باراجواي على هامش المشاركة في كونجرس فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لبى وفد اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، دعوة رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، على حفل عشاء في القصر الرئاسي "بلاسيو دو لوبيز"، على هامش مشاركته في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشارك الوفد الذي ضم كل من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين، عضوي المجلس.، اليوم الخميس، في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم 75، والذي تستضيفه أسونسيون عاصمة باراجواي.

وتحتضن باراجواي كونجرس فيفا رقم 75، احتفالا بالذكرى الـ 100 لانضمامها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وشهد الكونجرس انتخاب لجان الانضباط، الاستئناف والحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.