نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يصف موسم مانشستر سيتي بـ "الكارثي": لم نكن جيدين بما يكفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، موسم فريقه الحالي بـ "الكارثي"، معترفًا بأن جميع اللاعبين، بمن فيهم هو، لم يقدموا المستوى المطلوب، رغم فرصة إنهاء الموسم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال هالاند: "كان هذا الموسم صعبًا. خسارة الكثير من المباريات ليست أمرًا جميلًا، هذا ممل وغير ممتع. علينا أن ننهي الموسم بشكل جيد ونفوز باللقب".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، في محاولة لإنقاذ موسمه بعد فقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سيطر عليه الفريق لأربعة مواسم متتالية، إلى جانب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف هالاند: "في موسم كارثي مثل هذا، لا يزال بإمكاننا تحقيق لقب، وهذا يقول الكثير عن عقلية الفريق. من المهم دائمًا الفوز بالألقاب".

وتعرض الفريق لسلسلة من الإصابات خلال الموسم، أبرزها إصابة لاعب الوسط رودري التي أنهت موسمه في سبتمبر، بالإضافة إلى غيابات مؤثرة طالت عدة مراكز. ورغم عودته من إصابة في الكاحل، أكد هالاند أن الإصابات لا تبرر الأداء الضعيف.

وقال: "لم نكن مستقرين بما يكفي، ولم نفز بعدد كافٍ من المباريات. ببساطة لم نقدم العروض المنتظرة، خاصة في المباريات الكبرى. لا يجب أن نبحث عن أعذار، لم يكن أحد في أفضل حالاته".

ويواجه مانشستر سيتي خطر إنهاء الموسم دون أي لقب، في تحول درامي لفريق اعتاد الهيمنة محليًا وأوروبيًا في السنوات الأخيرة.