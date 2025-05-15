نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راؤول أسينسيو يواجه تهمًا جنائية في قضية اعتداء جنسي على قاصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت السلطات القضائية في إسبانيا تحقيقًا رسميًا بحق مدافع ريال مدريد الشاب، راؤول أسينسيو، إلى جانب ثلاثة لاعبين سابقين في النادي الملكي، على خلفية قضية تتعلق بتسجيل وتوزيع مقطع فيديو ذي طابع جنسي يخص فتاة قاصر، وفقًا لما كشفته وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس" مساء الأربعاء.

وأشار قاضي محكمة "سان بارتولوميه دي تيراغانا" في جزيرة غران كناريا إلى أن التحقيق يشمل أربعة لاعبين مشتبه بهم في "تسجيل أو توزيع مقاطع فيديو جنسية غير توافقية" لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وأخرى بين 16 و18 عامًا. ورغم أن الوثيقة لم تذكر أسماء المتهمين صراحة، إلا أن مصادر قريبة من التحقيق أكدت إدراج اسم أسينسيو في القضية.

ويُذكر أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض في سبتمبر 2023 على ثلاثة لاعبين، تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا، من مركز تدريب ريال مدريد، بعد أن تقدّمت والدة الفتاة المعنية بشكوى رسمية حول انتشار الفيديو دون موافقتها. وتشير التقارير إلى أن العلاقة بين الفتاة وأحد اللاعبين كانت بالتراضي، إلا أن توزيع الفيديو جرى من دون إذنها، ما يشكل انتهاكًا للقانون.

أسينسيو، الذي يعتبر من أبرز اكتشافات الموسم في صفوف ريال مدريد، كان قد واجه موجة من الانتقادات مؤخرًا، بما في ذلك هتافات مسيئة خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد برشلونة، حيث ردّد جمهور الخصم عبارة: "أسينسيو، إلى السجن!"، وهو ما استنكرته رابطة الدوري الإسباني بشدة.

ولا يزال التحقيق في مراحله الأولية، فيما لم يصدر النادي أو اللاعب أي بيان رسمي حتى الآن.