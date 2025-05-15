نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: سأعود للتدريب في مصر وكنت على تواصل مع مسؤولي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، أن علاقته مع مسؤولي الأحمر لم تنقطع، مشيرا إلى أنه كان على تواصل معهم طوال الفترة الماضية.

وقال البدري خلال تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: كنت على تواصل مع مسؤولي الأهلي طوال الفترة الماضية خلال تواجدي في ليبيا، وبحكم حكم وانتمائي للأهلي كنت أبدي رأئيي في بعض الأضياء.

وأضاف: إدارة الأهلي نجحت في الوصول لاسكواد مميز يليق بالأهلي وجمهوره، وعماد النحاس قدم أداء مميزا مع الأهلي الفترة الماضية، وأنا أعلم عماد جيدا وهو مدرب رائع ووجوده مع الجهاز الجديد إضافة، وأتمنى التوفيق لأبناء الأهلي مثل عماد النحاس ومحمد يوسف ومحمد شوقي.

وأكمل: أكثر شئ يسعدني هو رد فعل جماهير الأهلي، وأكتر حاجة يكون فيها تقدير من الأهلي تسعدني للغاية والأهلي هو السبب فيما وصلت إليه وجمهور الأهلي له مكانة خاصة في قلبي والأهلي هو من صنع اسم حسام البدري، وسعيد بمطالبة الجماهير الأهلاوية بعودتي لتدريب الفريق مرة أخرى.

وواصل: الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري هذا الموسم من وجهة نظري، وقريبا سأعود للتدريب في الدوري المصري وهناك اتصالات من جانب بعض الأندية المصرية، واللي فيه الخير هيقدمه ربنا

