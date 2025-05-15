الرياضة

"هل تريدني أن أطردك؟".. ميسي ينفجر غضبًا في وجه الحكم بعد تعادل إنتر ميامي

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  • "هل تريدني أن أطردك؟".. ميسي ينفجر غضبًا في وجه الحكم بعد تعادل إنتر ميامي 1/3
  • "هل تريدني أن أطردك؟".. ميسي ينفجر غضبًا في وجه الحكم بعد تعادل إنتر ميامي 2/3
  • "هل تريدني أن أطردك؟".. ميسي ينفجر غضبًا في وجه الحكم بعد تعادل إنتر ميامي 3/3

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أحمد جودة - القاهرة -  

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة كلامية حادة مع حكم المباراة جو ديكرسون، عقب تعادل فريقه إنتر ميامي 3-3 مع سان خوسيه إيرثكويكس في الدوري الأميركي، في لقاء شهد الكثير من التوتر والإثارة داخل وخارج الملعب.

وبدا ميسي غاضبًا للغاية بعد صافرة النهاية، حيث توجه مباشرة نحو الحكم معترضًا على قراراته، والتي اعتبرها أحد أسباب فشل فريقه في تحقيق الفوز. ووفقًا لشهود من داخل الملعب، حمل ميسي الحكم مسؤولية التعادل، ليرد عليه الأخير بحدة قائلًا: "هل تريدني أن أطردك؟ انصرف."

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الغضب لم يتوقف هنا، إذ استمر نجم برشلونة السابق في الإشارة بيده نحو الحكم أثناء مغادرته الملعب، مما دفع الأخير لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه وسط دهشة الجماهير.

مدرب سان خوسيه، بروس أرينا، تدخل سريعًا محاولًا تهدئة الأمور وإبعاد ميسي عن الحكم، وقال عقب المباراة: "من الواضح أن ميسي لم يكن سعيدًا. كنت قلقًا من أن يحصل على بطاقة حمراء، لذا حاولت تهدئته لأنه كان من السخيف أن يُطرد بعد نهاية اللقاء."

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وكانت هذه المباراة بمثابة ضربة جديدة لإنتر ميامي الذي لم يحقق سوى فوز واحد في آخر ست مباريات، ويحتل حاليًا المركز الخامس في ترتيب مجموعة الشرق، بفارق ست نقاط عن الصدارة، بينما تبقى أعين الجماهير على مستقبل ميسي وإمكانية تعرضه لعقوبة جديدة قد تؤثر على مسيرة الفريق في قادم الجولات.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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