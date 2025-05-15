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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، على توجيه الشكر إلى فخامة الرئيس طعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسبب مجهوداته الكبيرة في العودة مرة أخرى إلى الأراضي المصرية.

حسام البدري: اتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عودتنا إلى الأراضي المصرية

وقال البدري في تصريحات مع الإعلامي كرم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الحمدلله على العودة لمصر الحبيبة، وبكرر خالص الشكر والتقدير لفخامة لرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته في متابعة أبناءه في ليبيا وحرصه على عودتنا إلى الأراضي المصرية.

وأضاف: كمان حابب أشكر كل الجهات المعنية في مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرسهم على المتابعة باستمرار خطوة بخطوة منذ اقامتنا في طرابلس إلى تحركنا إلى مصراتة من أجل العودة إلى القاهرة خطوة بخطوة.

وواصل: الظروف كانت صعبة للغاية في ليبيا في الأيام الماضية، وكان هناك فوضى كبيرة ولكن الحمدلله على العودة، وكنا مقيمين في الفندق ولكن عند حدوث الاشتباكات جاءت لنا تعليمات بعدم مغادرة الفندق، ويومين كانوا صعبين للغاية، في طرابلس وغادرنا إلى مصراتة بالتشاور مع الأجهزة المصرية ولكن سريعا ما تم التدخل من أجل العودة إلى القاهرة وكان هناك تخطيط للمغادرة إلى مصراتة لتسهيل العودة إلى القاهرة وحابب أشكر كل الجهات المعنية المصرية وهي دي مصر العظيمة.

وتابع: لم أفسخ عقدي مع أهلي طرابلس ولكن الناس مقدرة الظروف التي تمر بها البلاد، وعقدي كان مفروض مستمر لنهاية الموسم وكنا نسير بشكل جيد وتم اختياري أفضل مدرب في ليبيا ولكن الظروف التي حدثت خارج عن إرادتنا، وقريبا سأعود للتدريب في الدوري المصري وهناك اتصالات من جانب بعض الأندية المصرية، واللي فيه الخير هيقدمه ربنا.