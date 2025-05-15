نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري يكشف كواليس عودته من ليبيا ومصيره مع أهلي طرابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام البدري المدير الفني المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، على كواليس عودته من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة في الأراضي الليبية.

وقال البدري في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الحمدلله على العودة لمصر الحبيبة، وبكرر خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المعنية ووزير الرياضة دكتور أشرف صبحي على سرعة الاستجابة وحرصهم على متابعة أبناءهم في ليبيا.

وأضاف: الظروف كانت صعبة للغاية وكان هناك فوضى كبيرة ولكن الحمدلله على العودة، وكنا مقيمين في الفندق ولكن عند حدوث الاشتباكات جاءت لنا تعليمات بعدم مغادرة الفندق، ويومين كانوا صعبين للغاية، في طرابلس وغادرنا إلى مصراتة بالتشاور مع الأجهزة المصرية ولكن سريعا ما تم التدخل من أجل العودة إلى القاهرة وكان هناك تخطيط للمغادرة إلى مصراتة لتسهيل العودة إلى القاهرة وحابب أشكر كل الجهات المعنية المصرية وهي دي مصر العظيمة.

وتابع: لم أفسخ عقدي مع أهلي طرابلس ولكن الناس مقدرة الظروف التي تمر بها البلاد، وعقدي كان مفروض مستمر لنهاية الموسم وكنا نسير بشكل جيد وتم اختياري أفضل مدرب في ليبيا ولكن الظروف التي حخدثت خارج عن إرادتنا.

وأردف: قريبين سأعود للتدريب في الدوري المصري وهناك اتصالات من جانب بعض الأندية المصرية، واللي فيه الخير هيقدمه ربنا، وأكثر شئ يسعدني هو رد فعل جماهير الأهلي، وأكتر حاجة يكون فيها تقدير من الأهلي تسعدني للغاية والأهلي هو السبب فيما وصلت إليه وجمهور الأهلي له مكانة خاصة في قلبي، ووصلني عندما كنت في ليبيا اهتمام إدارة الأهلي بي وأتمنى أن يفضل الأهلي هو الأفضل، وسعيد بمطالبة الجماهير الأهلاوية بعودتي لتدريب الفريق مرة أخرى.