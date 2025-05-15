نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أرسنال يكشف عن القميص الأساسي لموسم 2025-2026 بتصميم كلاسيكي وهوية تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزاح نادي أرسنال الإنجليزي الستار عن القميص الأساسي الذي سيرتديه لاعبوه خلال منافسات موسم 2025-2026، والذي حمل تصميمًا أنيقًا يجمع بين اللونين الأحمر الكلاسيكي والأبيض النقي، في مظهر يجسد هوية النادي اللندني وتاريخه العريق.

أرسنال يكشف عن القميص الأساسي لموسم 2025-2026

في خطوة لاقت استحسان جماهير النادي، أعاد أرسنال شعاره الكامل إلى صدر القميص الجديد، ليحل محل النسخة المبسطة التي استخدمت في المواسم الماضية، ويمثل هذا التغيير عودة للرمزية التاريخية للشعار، الذي يعكس قيم وتقاليد النادي ويمنح القميص طابعًا رسميًا أقرب إلى روح أرسنال الأصيلة.

ونشر نادي أرسنال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – بما في ذلك تويتر، إنستغرام وفيسبوك – صورًا ومقاطع فيديو ترويجية للقميص الجديد، ظهر فيها عدد من نجوم الفريق وهم يرتدونه داخل ملعب "الإمارات"، وسط تفاعل كبير من الجماهير، التي عبّرت عن إعجابها بالتصميم الذي وصفه البعض بأنه "عودة للجذور".