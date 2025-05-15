نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطات التتويج.. تعرف على مواعيد معارك بيراميدز الأخيرة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق بيراميدز في اقتناص فوز صعب على حساب الزمالك بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز "دوري Nile".

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 21، مستغلًا خطأ فادحًا من محمد عواد حارس الزمالك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية أعادت له نغمة الانتصارات.

بهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية البطولة، علمًا بأن كلا الفريقين يتبقى له مباراتان فقط.

وتحددت مباريات بيراميدز المتبقية بعد تعديلات رابطة الأندية على النحو التالي:

بتروجت × بيراميدز – السبت 17 مايو، الساعة 8 مساءً، على ملعب بتروسبورت

سيراميكا × بيراميدز – الأربعاء 28 مايو، الساعة 8 مساءً، على ملعب هيئة قناة السويس



أما الزمالك، فتجمد رصيده عند النقطة 41، مواصلًا ابتعاده عن صراع المنافسة على اللقب.