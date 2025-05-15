نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره إسبانيول مساء اليوم الخميس 15 مايو 2025 على ملعب "ستيج فرونت"، وذلك في إطار الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر البرسا جدول ترتيب الليجا برصيد 82 نقطة، بعد الفوز في 26 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل إسبانيول المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 16 مواجهة.

موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد إسبانيول مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.