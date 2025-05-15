نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مواعيد مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي وذلك من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر.

نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 82 نقطة في حين احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة ويليه الهلال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي:

- القادسية والوحدة الساعة 7 إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر

- الرياض والشباب الساعة 7 وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر

- الرائد والاتحاد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر