نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي وذلك لمتابعة أوروبا المتألقين سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة وجاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 75 نقطة ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 85 نقطة في حين احتل جيرونا المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا الإسبانية في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني:

- أوساسونا وأتلتيكو مدريد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- رايو فاليكانو وريال بيتيس الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- إسبانيول وبرشلونة الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

- خيتافي وأتلتيك بلباو الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر