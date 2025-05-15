الريال يؤجل تتويج برشلونة بفوز قاتل

الريال يؤجل تتويج برشلونة بفوز قاتلفاز ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني لكرة القدم، ليؤجل تتويج غريمه برشلونة باللقب رسميا.

أنهى مايوركا الشوط الأول متقدما بهدف مبكر، سجله مارتن فالينت بعد مرور 11 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل العملاق المدريدي.

وفي الشوط الثاني، أدرك الريال التعادل بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 68، وخطف الفوز بهدف قاتل سجله المدافع الشاب ياكوبو رامون في الدقيقة 95.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتا إلى 4 نقاط مع برشلونة الذي سيلاقي جاره إسبانيول، في الديربي، مساء اليوم الخميس.

أما مايوركا فتجمد رصيده عند 47 نقطة، وتراجع للمركز التاسع، ليصعب مهمته في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وفي مباراة ثالثة، تغلب ديبورتيفو ألافيس على ضيفه فالنسيا بهدف وحيد سجله جوان جوردان في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ورفع ألافيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر ليقترب خطوة من البقاء، ويؤكد هبوط لاس بالماس صاحب المركز 19 (قبل الأخير) لدوري الدرجة الثانية رفقة بلد الوليد متذيل الترتيب، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.