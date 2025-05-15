بولونيا بطلاً لكأس إيطاليا للمرة الثالثة
توج بولونيا بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على ميلان، مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة.
وسجل اللاعب السويسري دان ندوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (53).
ويعد هذا اللقب الثالث لفريق بولونيا، بعد عامي 1970 و1974.
وتأهل بولونيا إلى المباراة النهائية، بالفوز في نصف النهائي على نظيره إمبولي في مجموع المباراتين (5 -1)، بالفوز ذهابا بنتيجة (3 - 0)، قبل أن يكرر الفوز في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف.
في المقابل، تأهل ميلان إلى النهائي بعد تفوقه على غريمه إنتر ميلان في نصف النهائي بنتيجة (4 -1)، بعد التعادل (1 - 1)، ذهابا، قبل أن يحسم ميلان لقاء الإياب لصالحه بنتيجة (3 - صفر).
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