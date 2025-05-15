ألكاراز إلى نصف نهائي روما
بات الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة روما للأساتذة (من فئة 1000 نقطة) بعد فوزه على البريطاني جاك درايبر المصنف الخامس عالميا اليوم.
وتمكن ألكاراز (22 عاما) والمتوج بـ 18 لقبا في مسيرته حتى الآن منها أربعة في الـ(غراند سلام)، من التغلب على منافسه البريطاني (23 عاما) بواقع (6 - 4) و(6 - 4) في أولى مباريات الدور ربع النهائي.
وسيواجه ألكاراز في الدور نصف النهائي، الفائز من مباراة ربع النهائي المقررة بين الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا، والإيطالي لورينزو موسيتي المصنف التاسع عالميا والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.
من جهة أخرى، بات النرويجي كاسبر رود المصنف السابع عالميا آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي للبطولة بتغلبه على الإسباني خاومي مونار، اليوم بواقع 6 ـ 4 و 6 ـ 3 ضمن منافسات الدور الرابع (ثمن النهائي).
وضرب اللاعب النرويجي موعدا في ربع النهائي مع الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا والذي تأهل أمس الثلاثاء بتغلبه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بواقع 6 ـ 3 و 7 ـ 6 .
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