الرياضة

الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ليستر سيتي

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الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ليستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف وكيل أعمال النيجيري ويلفريد نديدي، إيمانويل واندر، عن وجود اتصالات من النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت التقارير أن نديدي، الذي يرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى يونيو 2027، يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني، بعدما هبط النادي الإنجليزي إلى دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، أكد رئيس النادي الأهلي السعودي، خالد الغامدي، أن فريقه يخطط للتعاقد مع صفقات قوية في الصيف القادم، بهدف المنافسة على جميع البطولات.

ويذكر أن الأهلي السعودي قد توج مؤخرًا بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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