جوناثان تاه يغلق باب برشلونة ويفكر في الانتقال إلى بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - أغلق المدافع الألماني جوناثان تاه الباب أمام برشلونة بعد مفاوضات سابقة مع النادي الكتالوني. ينتهي عقده مع باير ليفركوزن هذا الصيف، وكان قد أعلن عن عدم تجديده لعقده مع الفريق.

وفقًا لتقرير نشره موقع "فوتبول إسبانيا"، توصل تاه إلى اتفاق مبدئي مع برشلونة في فبراير الماضي بشأن بنود التعاقد الشخصية.

ومع ذلك، فشلت إدارة النادي في تقديم ضمانات له بشأن القدرة على تسجيله بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها النادي، بالإضافة إلى صعوبة إتمام الصفقة إلا في حال رحيل أحد المدافعين الحاليين.

ومع تزايد الصعوبات مع برشلونة، أصبح تاه أكثر انفتاحًا على فكرة الانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي قد يكون الوجهة القادمة للاعب لتدعيم دفاع الفريق البافاري. قد تكشف الأشهر المقبلة عن مصير هذه الصفقة.

يُذكر أن تاه ساهم في فوز باير ليفركوزن بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، بعد التتويج بالدوري والكأس وكأس السوبر.