نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالب ربيعة المادية تعرقل تجديد عقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال موقف تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الأهلي، في حالة من الغموض، حيث تواصل إدارة النادي المفاوضات مع اللاعب في محاولة لحسم الملف.

في حين تمكن النادي من تجديد عقود بعض اللاعبين مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم، فإن تجديد عقد ربيعة يواجه تحديات بسبب مطالبه المالية.

إدارة الأهلي قدمت عرضًا ماليًا جديدًا للاعب بقيمة 30 مليون جنيه سنويًا، شاملة الإعلانات، لكن ربيعة يصر على الحصول على 40 مليون جنيه سنويًا.

هذه المطالب تُعتبر مرتفعة بالنسبة لإدارة النادي، التي ترى أن العرض المقدم يتناسب مع ما يمكن تقديمه في الوقت الحالي.

وفي حال فشل الأهلي في التوصل إلى اتفاق مع ربيعة، سيكون من الصعب ضمه إلى قائمة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل، قد يضطر الأهلي للبحث عن بدائل لتعزيز دفاع الفريق في الموسم الجديد.