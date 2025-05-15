نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوضح موقف محمد عواد بعد خطأه أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك أنه لا نية لتوقيع أي عقوبات على محمد عواد، حارس مرمى الفريق، عقب الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات أن ما حدث من عواد يُصنف كخطأ فني وارد في كرة القدم، ولا يستدعي التجميد أو العقاب، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يتعامل بالعقوبات إلا في حال وجود تجاوزات سلوكية أو خروج عن النص.

وكان الزمالك قد خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف أحرزه إبراهيم عادل بعد خطأ من عواد، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 50 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ52 نقطة، بينما تجمّد رصيد الزمالك عند 41 نقطة.