نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطأ عواد.. الزمالك يسعى لضم حارس مرمى جديد ونجم الأهلي في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن رغبة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حسم التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد تراجع مستوى الحارس الدولي محمد عواد وتحديدا في مباراة بيراميدز الأخيرة.

الزمالك يرغب في ضم نجم الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أوصت بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد".

وأوضح:" هناك اكثر من اسم في الدوري المصري على طاولة نادي الزمالك لحسم صفقة حارس مرمى جديد، ولكن أبرزهم حمزة غلاء حارس الأهلي الشاب".

وأشار كريم رمزي:" نادي الزمالك يرغب في ضم حمزة علاء لتدعيم حراسة المرمى، ولكن اللاعب حتى الآن لم يحسم قراره".

واتم:" حمزة علاء يرغب في الاحتراف في أوروبا، ولكن الأهم بالنسبة له هو المشاركة في المباريات، واللاعب لا يفكر في الفلوس، ولكنه يرغب في التواجد بشكل أكبر وان يكون له دور في الفريق وهذا من حقه".