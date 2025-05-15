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أحمد جودة - القاهرة - حسام عاشور يكشف تفاصيل الحوار الذي دار مع الكابتن محمود الخطيب

حسام عاشور.. سعيد بتواصل الخطيب معي وسأعود إلى الأهلي قريبا.

أعرب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق عن سعادته بتواصل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي معه هاتفيا للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان عاشور قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية بعد دخوله في مشادة كلاميه وانفعالات شديدة مع أحد المدرسين بسبب نجله، قبل أن يخرج من المستشفي بعد تحسن حالته.

تصريحات حسام عاشور

وكشف حسام عاشور عبر قناة الأهلي: "تعرضت لوعكة صحية بسبب الضغط النفسي الفترة الماضية لكن الحمد لله حالتي أفضل".

وتابع عاشور "محمود الخطيب تواصل معي هاتفيا وكنت سعيدا بتلك المكالمة لأنه قيمة وقامة".

وشدد عاشور "الخطيب لم يكتف بالاتصال بي لكن جعل محمد شوقي عضو مجلس الإدارة يتابع حالتي أول بأول".

واختتم حسام عاشور تصريحاته "سوف أعود قريبا جدا للتواجد داخل النادي الأهلي وأعد الجماهير بذلك، تواجدي في النادي كان أكثر من التواجد في منزلي".

وكان حسام عاشور قد رحل عن الأهلي في عام 2020 بعد الأزمة الشهيرة مع النادي بسبب المستشار تركي آل الشيخ، وأحد الفديوهات التي ظهر بها اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضم بعدها عاشور للاتحاد السكندري لمدة موسم قبل أن يعتزل كرة القدم بعد التعرض للإصابة بالرباط الصليبي.