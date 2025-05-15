نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الظاهر السقا يؤيد إلغاء الهبوط: التحكيم أثّر على نتائج الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، عن تأييده لقرار إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" هذا الموسم، مشيرًا إلى أن كثرة الأخطاء التحكيمية في الجولات الماضية جعلت المنافسة غير عادلة.

وأوضح السقا في تصريحاته: "ما حدث من أخطاء تحكيمية أثّر بشكل مباشر على نتائج العديد من الفرق، وبالتالي فإن قرار إلغاء الهبوط سيكون بمثابة تصحيح لمسار غير منصف".

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة الإسماعيلي مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهبوط، ويحتل مودرن حاليًا المركز الثامن في المجموعة برصيد 19 نقطة.