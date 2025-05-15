نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي على بعد خطوة من التتويج بلقب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 20، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط ثمينة تُبقيه على قمة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراتين فقط للمارد الأحمر أمام البنك الأهلي يوم السبت 18 مايو على استاد القاهرة، ثم فاركو يوم الأربعاء 28 مايو.

ويُذكر أن الأهلي لن يخوض الجولة الأخيرة من البطولة بعدما أكمل عدد مبارياته المقررة، ليصبح على بُعد انتصارين فقط من حسم اللقب رسميًا.