نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العش يُحلّق في سماء الأهلي.. الإدارة تتحرك لتأمين "المدافع الواعد" بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي التمسك بخدمات المدافع مصطفى العش، المعار من نادي زد، من خلال شراء عقده بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي، بعد ظهوره بمستوى لافت وإثبات جدارته بالاستمرار مع الفريق الأحمر.

وكان العش قد انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من زد، ونجح في كسب ثقة الجهاز الفني بعد اجتيازه لاختبارات قوية منذ انضمامه.

ويُجري الأهلي حاليًا مفاوضات مع إدارة زد لحسم الصفقة، في ظل ترقب لموقف النادي من المطالب المالية، حيث سيحدد المقابل المادي ما إذا كان التعاقد سيكون بشكل نهائي أو سيتم الاكتفاء بتمديد الإعارة أو التراجع عن ضمه حال المبالغة في المطالب.

يُذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 20، ليرفع الفريق رصيده إلى 52 نقطة ويواصل تصدره لجدول الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 31 نقطة.