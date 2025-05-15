نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الكلام على تفويت علي ماهر للمواجهة أمام الأهلي "تهريج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور: "لا أعلم سبب مطالبة الإسماعيلي بإلغاء الهبوط، وهو يعاني من العديد من الأزمات منذ 5 مواسم".

وأضاف: "الإسماعيلي يعاني من أزمة القيد والمستحقات لذلك عليه حل أزماته قبل المطالبة بإلغاء الهبوط، وسيهبط فريق واحد فقط من الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأكمل: "سيراميكا كليوباترا سيطر على مباراة الأهلي وأضاع العديد من الفرص والكلام على تفويت علي ماهر للمواجهة "تهريج"، والفريق كان قادرًا على التعادل أمام الأهلي في آخر ثانية وقدم مباراة جيدة".

واختتم حديثه قائلًا: "سيراميكا قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي رغم غياب أبرز أثنين في الفريق محمد عادل وقندوسي، وسيراميكا تفوق فنيًا على الأهلي وعلي ماهر عنده ثقة كبيرة في نفسه".