نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر فايد لضمه قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع صفقات جديدة قوية قبل انطلاق مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" انتشرت أنباء عديدة في الفترة الأخيرة، أن النادي الأهلي يرغب في ضم مدافع جديد سواء بسبب إصابات أشرف داري المتكررة أو لاحتمالية عدم تجديد عقد رامي ربيعة، وكذلك عدم تفعيل بند شراء مصطفى العش".

وأضاف:" النادي الأهلي يعاني في مركز الدفاع، ولذلك يود المسئولين على الأقل التعاقد مع مدافع جديد قبل كأس العالم للأندية ".

واستكمل:" تواصلنا مع مصدر قريب من عمر فايد، وأكد أن اللاعب من المستحيل أن يعود إلى مصر مرة أخرى إلا في حالة واحدة فقط، وهو تقديم عرض من النادي الأهلي لضمه، كما أن اللاعب يرغب بشدة في المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية ".

وأوضح:" عقد عمر فايد مع نادي فنربخشة التركي مدته موسمين ولا يوجد أي شروط جزائية، ولذلك يجب على النادي الأهلي في حال الرغبة في ضم اللاعب أن يقدم عرض رسمي إلى النادي التركي ".

ثم اختتم كريم رمزي:" عمر فايد أكد أنه حتى الآن لم بقدم النادي الأهلي أي عرض إلى نادي فنربخشة التركي من أجل الحصول على خدماته قبل كأس العالم للأندية ".