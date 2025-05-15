ريال مدريد يحقق فوزًا دراماتيكيًا على مايوركا بفضل هدفين في الوقت القاتل

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

سجل مارتن فالينت أول أهداف اللقاء لصالح ريال مايوركا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وكاد أن يسجل جود بيلينجهام هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 18، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس وأبعدها من يسار مرماه.

وصوب لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في الدقيقة 37، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس ليو رومان من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وأطلق فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 43، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس ليو رومان من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وأحرز كيليان مبابي هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 68، بعد تمريرة من لوكا مودريتش إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم راوغ المدافع بالقدم اليمنى وسدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 5+90، سجل جاكوبو رامون الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعد عرضية من فران جارسيا إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها خيسوس فاييخو برأسية ليتابعها جاكوبو بتسديدة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، بعد الفوز في 24 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.