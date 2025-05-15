نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بولونيا بطلًا لـ كأس إيطاليا على حساب ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق بولونيا بلقب كأس إيطاليا لموسم 2025/2024، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره إيه سي ميلان.

نتيجة مواجهة ميلان وبولونيا في كأس إيطاليا

وانتهت المواجهة التي جمعت بين إيه سي ميلان وبولونيا، بفوز الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على أرضية ملعب تورينو الأولمبي.

تمكن بولونيا من تسجيل هدف الفوز عن طريق الجناح السويسري دان ندوي في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل ميلان في المباراة، كالتالي:

•حراسة المرمى: ماينان.

•خط الدفاع: بافلوفيتش - جايبا - توموري.

•خط الوسط: رايندرز - تشيك - ثيو - هيرنانديز.

•خط الهجوم: بولسيتش - لياو - يوفيتش.

في المقابل، جاء تشكيل بولونيا في المباراة، كالتالي:

•حراسة المرمى: سكوربسيكي.

•خط الدفاع: ميرندا - لوسومي - بوكيما - هولم.

•خط الوسط: فريلير - فيرجسون - أودجارد.

•خط الهجوم: ندوي - أورسوليني - دالينجا.

مواجهة إيه سي ميلان القادمة

يستعد الروسونيري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره روما في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي، يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.