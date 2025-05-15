نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بيومي: من حق الزمالك اللجوء أمام الفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن من حق نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي في ملف مباراة القمة في حالة عدم تطبيق اللوائح، وذلك قبل قرار لجنة الاستئناف المقرر له غدًا الخميس.

وقال بيومي في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "من حق الزمالك وبيراميدز اللجوء إلى الفيفا في حالة عدم خصم الـ3 نقاط.. اللجنة الأولمبية أيدت قرار احتساب مباراة القمة لصالح الزمالك وخصم الـ3 نقاط من الأهلي".

وتابع: "أحذر من أتخاذ أي قرار مخالف للوائح.. وسيُعرض اتحاد الكرة ولجنة الاستئناف إلى احراج كبير بعدم تطبيق اللوائح لأنه لا اجتهاد في نص اللوائح من أي جهة ".

وأتم: "عدم تطبيق اللوائح سُيعرض اتحاد الكرة للمسائلة أمام الفيفا.. اتحاد الكرة المسئول عن رابطة الأندية ولجنة الأستئناف وهو المسئول أمام الفيفا".