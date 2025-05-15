هشام نصر قائمًا بأعمال رئيس نادي الزمالك لحين عودة حسين لبيب من فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادى الزمالك أن هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك سيكون القائم بأعمال حسين لبيب رئيس النادى لحين عودة الأخير من فرنسا بعد معاناته من وعكة صحية مفاجئة.

هشام نصر قائمًا بأعمال رئيس نادي الزمالك

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "هشام نصر قائم بأعمال رئيس الزمالك في الفترة الحالية".

وأضاف: "حال غيابه يتولى أمين الصندوق مهام رئيس النادى،وفى حال عدم وجود النائب وأمين الصندوق يتولى هذه المهمة أكبر الأعضاء سنًا".

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصًا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.