نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ تجهيز صفقاته الجديدة ببرنامج تأهيلي خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، أن النادي الأهلي أرسل برامج تدريبية مختلفة لصفقاته الجديدة التي تم حسمها مثل تريزيجيه وحمدي فتحي وزيزو وبن رمضان، لتجهيزهم بدنيًا قبل انضمامهم لفترة الاعداد الخاصة بكأس العالم.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "حمدي فتحي بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به وايضًا محمد علي بن رمضان الذي لا يشارك في المباريات وتم التواصل من جانب الأهلي مع ناديه الذي سمح له ببدأ برنامج التأهيل البدني".

وأضاف: "تريزيجيه يشارك اليوم في كاس أمير قطر وينتهي موسمه مع الفريق بنهاية البطولة الحالية وهياخد راحة بالاتفاق مع الأهلي ومن بعدها هيبدأ فترة التأهيل الخاصة به".

واختتم: "أما عن زيزو فاللاعب بيتمرن من فترة وشغال على برنامج تأهيلي بدني دقيق جدًا حتى بعد عودته لتدريبات الزمالك".