نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد وصول خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الإسباني خوسيه ريفيرو سيصل القاهرة في السابعة صباح الغد، من أجل توقيع العقود مع النادي الأهلي، ويتبقى فقط الاتفاق على الجهاز المعاون في ظل رغبة المدرب في الاستعانة بجهاز أجنبي بالكامل، بينما الأهلي يرغب في وجود عماد النحاس أو محمد شوقي.

موعد وصول خوسيه ريفيرو

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: سوف يكون هناك اجتماع بين الخطيب وريفيرو للاتفاق على على وجود عنصر مصري على الأقل وقد يكون محمد شوقي.

وأضاف: المدرب سيصل القاهرة في السابعة صباحا ويحصل على راحة لعدة ساعات، ثم يعقد اجتماعا مع رئيس النادي الأهلي.