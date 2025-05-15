نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول ريفيرو إلى القاهرة لقيادة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن الموعد النهائي لوصول المدرب الإسباني الجديد خوسيه ريفيرو إلى القاهرة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بعقده مع النادي الأهلي.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ريفيرو من المقرر أن يصل إلى القاهرة، صباح غدا الخميس وتحديدا في السابعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة ".

وأضاف:" ريفيرو سيوقع عقده مع النادي الأهلي، لمدة موسمين مع موسم ثالث بموافقة الطرفين، والاقرب سيكون رحيل ميشيل يانكون مدرب الحراس".

واستكمل:" في رأيي أن ريفيرو سينجح مع النادي الأهلي، وأنه أفضل من جوزيه جوميز في الفريق، لأن جوميز لم يدرب الزمالك في ظل وجود الاستقرار والتشكيلة القوية".

ثم أوضح:" ريفيرو قاد فريق أورلاندو بايرتس إلى تحقيق 5 بطولات منذ توليه المهمة، كما نجح في التأهل معهم إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن قبل ذلك عندما كان مدربا في فنلندا صعد بفريق من آخر مركز في الدوري إلى المركز الثاني في الترتيب".

وأتم كريم رمزي:" ريفيرو لا يعتمد نجوم، ومن المتوقع أن يصعد عدد كبير من اللاعبين الشباب، مثلما فعل مع فريق أورلاندو بايرتس، حيث ظهر من بينهم لاعبين أعمارهم بين 19 و20 عام، كما أنه يلعب بنفس طريقة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، ويحب تقريب الخطوط من اللاعبين وتقليل المساحات".