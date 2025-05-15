نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي: نحن أول من طالبنا بإلغاء بالهبوط وكان موقفنا في الدوري أفضل من الوقت الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بنادي الإسماعيلي، عن موقف الدراويش تجاه مقترح إلغاء الهبوط بالموسم الجاري.

وقال مصدر بنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "نحن أول من طلبنا فكرة إلغاء الهبوط في الموسم الجاري للدوري".

وأضاف: "طلبنا إلغاء الهبوط منذ فترة طويلة وكان موقف النادي أفضل من الوقت الحالي، وبالتالي موقفنا لم يتغير ومازلنا نطالب بالإلغاء".

واختتم: "نحن نلعب موسم استثنائي لذلك لا بد أن يكون كل شيء استثنائي ونقوم بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي".