أحمد جودة - القاهرة - فوز الإنتاج الحربي وجمهورية شبين وتعادل العبور بترقي القاهرة للصعود للمحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثامنة من دورة الترقي السداسية لتحديد المتأهل عن المجموعة الثانية «القاهرة»، إلى دوري المحترفين عن التالي:

- فوز فريق الإنتاج الحربي بقيادة جمعة مشهور على فريق بور فؤاد بهدفين نظيفين سجلها مصطفى عبد الرسول في الشوط الأول واضاف الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة في الشوط الثاني

- فوز فريق جمهورية شبين بقيادة اسلام فتحي علي فريق النصر بقيادة محمد خلف برباعية مقابل هدفين

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر بهدف سيد شعبان وتعادل الجمهورية في الشوط الثاني عن طريق محمود غالي في الدقيقة 6 من ركلة جزاء وإدراك سيد شعبان الهدف الثاني له وللنصر وتمكن جمهورية شبين من تسجيل ثلاثيه عن طريق ابوبكر كونتيه في الدقيقة 25.

وأضاف إسلام فريد الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وإدرك طاهر عاطف الهدف الرابع في الدقيقة 34 من الشوط الثاني.

- تعادل فريق العبور بقيادة حسام عوض مع فريق تيم إف سي بقيادة محمد شرف سلبيًا