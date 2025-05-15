نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يوضح حقيقة التوقيع مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن حقيقة توقيع اللاعب رامي ربيعة على عقود انتقال للفريق خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "رامي ربيعة لم يوقع على عقود انتقال للفريق ولم نتواصل معه".

وأكد: "كما قولنا من قبل في تصريحاتنا لبرنامج ستاد المحور، وكيل اللاعب هو من عرض علينا فكرة التعاقد مع رامي ربيعة ولم نتوصل معه لاتفاق".

واختتم: "نمتلك خط دفاع على أعلى مستوى وسنحسم ملف الصفقات والراحلين عقب نهاية الموسم نظرًا لتلاحم المباريات وضيق الوقت".