الرياضة

بيراميدز يوضح حقيقة التوقيع مع نجم الأهلي

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بيراميدز يوضح حقيقة التوقيع مع نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن حقيقة توقيع اللاعب رامي ربيعة على عقود انتقال للفريق خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "رامي ربيعة لم يوقع على عقود انتقال للفريق ولم نتواصل معه".

وأكد: "كما قولنا من قبل في تصريحاتنا لبرنامج ستاد المحور، وكيل اللاعب هو من عرض علينا فكرة التعاقد مع رامي ربيعة ولم نتوصل معه لاتفاق".

واختتم: "نمتلك خط دفاع على أعلى مستوى وسنحسم ملف الصفقات والراحلين عقب نهاية الموسم نظرًا لتلاحم المباريات وضيق الوقت".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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