الرياضة

الزمالك يستهدف ضم نجم المصري

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الزمالك يستهدف ضم نجم المصري

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب نادي المصري البورسعيدي، دخل حسابات لجنة التخطيط بنادي الزمالك لضمه خلال الموسم المقبل.

وقال الغندور، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "في حال انضمام اللاعب للزمالك سيكون الانتقال حر ودون مقابل بسبب انتهاء عقد اللاعب مع المصري بنهاية الموسم".

وتابع: "لجنة التخطيط لم تحسم موقف اللاعب حتى الآن ودغموم متواجد في قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق".

واختتم: "في حال الاستقرار على ضمه سيتم حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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