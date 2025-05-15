نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستهدف ضم نجم المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب نادي المصري البورسعيدي، دخل حسابات لجنة التخطيط بنادي الزمالك لضمه خلال الموسم المقبل.

وقال الغندور، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "في حال انضمام اللاعب للزمالك سيكون الانتقال حر ودون مقابل بسبب انتهاء عقد اللاعب مع المصري بنهاية الموسم".

وتابع: "لجنة التخطيط لم تحسم موقف اللاعب حتى الآن ودغموم متواجد في قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق".

واختتم: "في حال الاستقرار على ضمه سيتم حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن".