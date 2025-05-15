نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تولي ريفيرو مسؤولية تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يدرس تواجد خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد الذي سيتم الإعلان عن التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، في تدريبات الفريق عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء السبت.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الأهلي بعد مباراة البنك الاهلي سيكون أمامه وقت طويل للمباراة التالية ضد فاركو والمقرر إقامتها يوم 28 مايو أي سيكون هناك فارق 11 يوم".

واختتم: "الأهلي يرى أن يتواجد الجهاز الجديد في التدريبات قبل مباراة هامة مع وجود 11 يوم فارق سيكون كافي ليتعرف المدرب على اللاعبين بشكل أكبر في وجود محمد شوقي وعماد النحاس ومحمد يوسف ليعاونوه".