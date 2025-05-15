نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور يكشف كواليس مكالمة الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق، سعادته الشديدة بعد اتصال محمود الخطيب رئيس النادي به حيث تعرض لأزمة صحية منذ عدة أيام.

وقال عاشور في تصريحات له ببرنامج حارس الأهلي: "الكابتن الخطيب كلمني لما تعبت، وكنت فرحان جدًا لما لقيته بيكلمني وبيطمن عليا".

وتابع: "الكابتن الخطيب قيمة وقامة رئيس النادي ورئيس العيلة ومش بس كلمني واتطمن عليا، قالي اهتم بنفسك وانا كلمت الدكتور محمد شوقي يتابع معاك حالتك باستمرار".

وكان حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق قد تعرض لوعكة صحية شديدة منذ عدة أيام قليلة وقام محمود الخطيب رئيس النادي بالاتصال به للإطمئنان على صحته بالوقت الحالي.