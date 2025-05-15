توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، إن لاعب الوسط ديان كولوسيفسكي خضع لجراحة في الركبة قبل نهائي الدوري الأوروبي المقرر الأسبوع المقبل.

وتعرض الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عامًا للإصابة خلال خسارة توتنهام على ملعبه 2 - صفر أمام كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، ولم يعلن النادي عن موعد عودته.

وقال توتنهام في بيان: «يمكننا إعلان أن ديان كولوسيفسكي أصيب في ركبته اليمنى خلال مباراتنا بالدوري الممتاز أمام كريستال بالاس».

«بعد مزيد من المشاورات مع الاختصاصيين، خضع لاعب الوسط لجراحة اليوم وسيبدأ عملية إعادة تأهيله تحت إشراف طاقمنا الطبي على الفور». ويفتقد توتنهام أيضًا جهود لاعب الوسط جيمس ماديسون بسبب إصابة في الركبة أنهت موسمه.

ويمكن لتوتنهام أن ينهي صيامًا عن الألقاب استمر 17 عامًا عندما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 مايو في بيلباو.

ويحتل توتنهام المركز الـ17 في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، وسيحل ضيفًا على أستون فيلا يوم الجمعة قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون في 25 مايو في مباراته الأخيرة بالموسم.