نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، التقارير التي تفيد بان فلوريان فيرتز وافق على الانضمام لفريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني.

وقال كارو لشبكتي "أر تي إل" و"إن تي في" الثلاثاء: أعلم أن هذا غير صحيح، ومن المزعج قراءة تقارير غير صحيحة.

وأضاف كارو: بالطبع يجب على فيرتز أن يفكر في مستقبله، ولكن على الأقل نحن لسنا على علم- ويمكنني أن افترض أن هذا صحيح- أنه لم يتخذ أي قرار.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن الألماني الدولي فيرتز (22 عامًا) اتفق على الانضمام لبايرن، إما هذا الصيف، أو العام المقبل، إذا كان العرض لمخطط له بقيمة 100 مليون يورو.

ذكرت التقارير أن شركة باير، المالكة للنادي، قد أعطت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، الذي يمتد عقده حتى 2027، ولكنها تطلب 150 مليون يورو مقابل انتقاله.

وأضاف كارو: يمكن لبايرن أن يتقدم بعرض في أي وقت، وبعدها سندرسه. ولكن حتى الآن لا يوجد أي عرض من أي ناد.