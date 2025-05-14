عاجل.. تشكيل مباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد إيه سي ميلان لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بولونيا، في نهائي كأس إيطاليا لموسم 2024-2025.

ميلان في مواجهة نارية أمام بولونيا بكأس إيطاليا

ويستقبل ملعب تورينو الأولمبي، مباراة من العيار الثقيل بين إيه سي ميلام وبولونيا، في نهائي كأس إيطاليا.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإيطالي ماوريزيو مارياني، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي.

وجاء تشكيل ميلان، كالتالي:

•حراسة المرمى: ماينان.

•خط الدفاع: بافلوفيتش - جايبا - توموري.

•خط الوسط: رايندرز - تشيك - ثيو - هيرنانديز.

•خط الهجوم: بولسيتش - لياو - يوفيتش.

وصعد الروسونيري إلى نهائي كأس إيطاليا، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في مجموع المباراتين.

بينما جاء تشكيل بولونيا، كالتالي:

•حراسة المرمى: سكوربسيكي.

•خط الدفاع: ميرندا - لوسومي - بوكيما - هولم.

•خط الوسط: فريلير - فيرجسون - جيوفاني فابيان.

•خط الهجوم: ندوي - أورسوليني - كاسترو.

في المقابل، تأهل فريق بولونيا إلى نهائي البطولة بعدما أطاح بنظيره إمبولي من دور نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان وبولونيا في كأس إيطاليا

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium1.