نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك وفد رسمي من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في السيمينار الذي نظمه الاتحاد الدولي للرياضة الجامعيةFISU) ) بمدينة لوزان السويسرية استعدادًا لاستضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بمدينة شرم الشيخ خلال العام المقبل.

وتنظم مصر بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2026 بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الاتحاد الرياضي للجامعات.

ومثل مصر في هذا السيمينار الذي نظمه الاتحاد الدولي للرياضة الجامعيةFISU) ) بمقره بمدينة لوزان السويسرية كلا من أسامة خير الدين منسق الأنشطة والبرامج الدولية بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور حازم الروبي ممثل الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وشهد السيمينار لقاءات موسعة مع اعضاء اللجان المنظمة من الدول المستضيفة لبطولات العالم الجامعية لعام 2026، من أجل مناقشة واستعراض آخر التحضيرات والخطط التنظيمية والتسويق لجذب اكبر عدد من الدول للمشاركة في هذه البطولة، وذلك لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأشاد أعضاء الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بالتجهيزات والامكانيات التي شاهدوها خلال زيارتهم الشهر الماضي لمدينة شرم الشيخ لتفقد اماكن اقامة البطولة، كما أثنو العرض الذي قدمه الوفد المصري خلال السيمينار.

وقد أكد الدكتور احمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ان هذه المشاركة تُعد خطوة مهمة تعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات الكبرى، وتؤكد على جاهزية مؤسساتها الرياضية والتعليمية لتنظيم الفعاليات العالمية بأعلى مستويات الكفاءة والتميز.

كما أكد سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس اللجنة المنظمة علي أهمية المشاركة لما لها أثر كبير وخطوة ممتازة تجاه تعزيز رياضة السباحة بالزعانف بالجامعات علي المستويين الإقليمي والدولي.