عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مايوركا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، جاكوبو رامون، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إندريك فيليبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.