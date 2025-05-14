نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة سيدات الزمالك إلى الدوري الممتاز "ب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك سيدات، إلى الدوري الممتاز "ب"، بعد فوزه على الصفوة بنتيجة 75/36 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على صالة الشرقية للدخان، ضمن منافسات الجولة الثانية للدورة المجمعة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري الدرجة الأولى.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي

20/13

39/21

48/25

75/36

ويأتي تأهل الزمالك قبل انتهاء الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي لبطولة دوري الدرجة الأولى بثلاث جولات.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك غدًا الخميس نظيرة ريمو، على صالة الشرقية للدخان، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدورة المجمعة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري الدرجة الأولى.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات «سلة الزمالك»، من: محمد عبدالباقي، مديرًا فنيًا، وشعبان عبد الوهاب، مدربًا عامًا، ومحمود عبد التواب، مخططًا للأحمال، وإيلاف محمد، طبيبًا، مها الصاوي إداريًا.