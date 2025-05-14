محمد صبيح يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط للكيك بوكسينج

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أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، في الفوز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط للكيك بوكسينج خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم الأربعاء في مدينة أنطاليا بدولة تركيا.

محمد صبيح يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط

وحظي محمد صبيح على ثقة الجمعية العمومية لاتحاد البحر المتوسط للكيك بوكسينج التي أقيمت اليوم وسط منافسة قوية بين المرشحين في مختلف المناصب.

وكان صبيح قد فاز مؤخرا أيضا بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج للدورة الانتخابية 2025- 2029.

كما فاز أيضا محمد صبيح بمنصبة أخر داخل الاتحاد العربي وهو المسئول عن جميع لجان العمل الفنيه بالاتحاد العربي في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الرياضية المصرية التي تحققت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية.

وقدم رئيس الاتحاد المصري الكيك بوكسينج، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على جهوده في دعم رياضة الكيك بوكسينج الأمر الذي ارتفع معه عدد اللاعبين في مختلف محافظات الجمهورية لأكثر من 100 ألف لاعب ولاعبة لتصبح اللعبة القتالية المفضلة لدى الشباب الأمر الذي انعكس على المستوى والعربي والقاري بالإيجاب على تطور اللعبة محليا.