نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان من وزارة الرياضة بشأن عودة الرياضيين المتواجدين في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أجرى عدة اتصالات هاتفية بالرياضيين المصريين المتواجدين فى ليبيا، حيث أجري اتصالا منذ قليل بالكابتن حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، للاطمئنان عليه وعلى أفراد الطاقم الفني المصري واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا المتواجدين في ليبيا، والتأكد من سلامتهم وإجراءات عودتهم إلى القاهرة بالتنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية في ظل التطورات الجارية هناك.

وأوضح الشاذلي أن بعضهم يتواجد حاليًا في مصراتة والباقي فى مدينة طرابلس الليبيتين، حيث يتواجد الكابتن حسام البدري، وهادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد في مدينة مصراتة، بينما يتواجد كل من أحمد عصمت، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وأحمد شفيق في العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن يصل الطاقم الفني المتواجد فى مصراته إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، الأربعاء، بينما سيتوجه الباقي إلى مدينة مصراتة استعدادًا للسفر إلى القاهرة مباشرة.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما تبعها من اشتباكات مسلحة أثارت القلق بشأن سلامة الرياضيين المصريين المتواجدين هناك.

كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور أشرف صبحي شدد على حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع أبنائها في الخارج، خاصة في ظل التحديات الأمنية والظروف الاستثنائية، مشددًا على أن سلامة المصريين في الخارج تأتي في مقدمة الأولويات.