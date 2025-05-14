استدعاء 7 من نجوم الزمالك لمعسكر منتخب مصر للكرة الطائرة استعدادا لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يفيد باستدعاء 7 لاعبين للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

استدعاء 7 من نجوم الزمالك لمعسكر منتخب مصر للكرة الطائرة

يأتي هذا الاستدعاء استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفلبين خلال شهر سبتمبر القادم.

وضمت قائمة اللاعبين كلًا من: أشرف اللقاني، محمد رضا الهو، محمد عادل دولا، ياسين محمد، عبدالرحمن الشحات، أحمد يوسف "أبو جبل"، وإبراهيم عادل "ميمي".